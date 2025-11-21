Полтонны «десерта» завезли в ЦПКиО Волгограда для новых обитателей

В ЦПКиО Волгограда с полей Городищенского района доставили 500 тонн моркови для обитателей тематического парка с альпаками, ламами, кроликами и козами. На какой срок хватит этого угощения неизвестно, но помимо морковки животных кормят сеном, специальным кормом с добавками. В их рацион также входит соль в виде лизунца, сообщили в ЦПКиО.

- В день альпака съедает до 5 кг сена, а козочка – до 3 кг. Порция гранулированного корма рассчитывается сотрудниками индивидуально для каждого животного и составляет 1% от его веса. Кормление происходит два раза в день, - рассказали сотрудники.

Морковку обработают и распределят по порциям для удобства кормления животных. Посетители тематического парка смогут угощать ей обитателей. Объем «десерта» будет контролироваться ежедневно, чтобы не перекормить зверей.

Фото: ЦПКиО





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!