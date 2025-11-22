Общество

Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела верба

Общество 22.11.2025 17:04
В Волгоградской области из-за аномально тёплой и дождливой осени всё новые растения досрочно входят в очередной цикл вегетации. Вслед за плодоносящей в частном секторе Волгограда клубникой и распустившейся сиренью, календарь сбился и у вербы. Кадрами цветущего растения с редакцией поделилась одна из читательниц.

По словам женщины, распустилась верба в Алексеевском районе региона. Произошло это за считанные дни до начала декабря.

Примечательно, лопнувшие почки данного растения считаются одним из признаков наступления весны. Именно верба цветёт первой. Как правило, этот период приходится на конец марта — начало апреля, но, если весной установилась погода с температурой +5...+10 °C, она может зацвести и на несколько недель раньше.

Судя по всему, именно этот температурный ориентир и сыграл с предвестником весны злую шутку, спровоцировав цветение накануне морозов.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

