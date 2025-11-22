В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсов





В Волгограде на фоне повторной атаки БПЛА произошёл сбой в работе аэропорта. На текущий момент в воздушной гавани задерживается прилёт и отправление шести авиарейсов в Москву и Казань.

Согласно табло, с 10:35 на 12:50 перенесено прибытие в областной центр рейса № DP 6965 компании «Победа» из Москвы. Рейс компании «Икар» № EO 904 отложен с 11:55 на 14:00. Ещё один московский рейс компании «Победа» № DP 6967 приземлится в Волгограде практически с часовым опозданием в 17:00.

Эти же самолёты вовремя не смогут вылететь и в обратном направлении. С 11:20 на 13:15 перенесено отправление рейса в Москву № DP 6966 компании «Победа». С 13:20 на 15:00 отложен вылет рейса № EO 903 перевозчика «Икар» в Казань. С 17:00 на 17:45 перенесён вылет в Москву рейса № DP 6968 «Победы».

Напомним, ранее стало известно о ликвидации минувшей ночью 3 БПЛА.