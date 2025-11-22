Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛА





В ночь с 21 на 22 ноября Волгоградская область вновь подверглась налёту беспилотников. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными расчётами.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В целом же за ночь БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве девяти регионов. Больше всего смертоносных летательных аппаратов уничтожены в Ростовской области – 16 единиц. По 15 были сбиты в Саратовской области и Крыму. Ещё 3 – в Курской, 2 – в Воронежской, по 1 в Белгородской и Брянской областях.

Отметим, с 23:40 21 ноября до 5:40 22 ноября в Волгоградской области действовал режим опасности атаки БПЛА. По данным мониторинговых каналов, беспилотники пытались прорваться в глубь России, используя воздушное пространство северных районов региона. О последствиях налёта официальная информация отсутствует. Несмотря на сбития, аэропорт Волгограда не закрывался и продолжает работать в обычном режиме.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ