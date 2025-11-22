В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублей





В Волгограде оцифруют объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры. 21 ноября власти объявили о проведении аукциона на создание интерактивной карты систем коммунального хозяйства.

Программистам предстоит разработать для мэрии веб-приложение, позволяющее организовать совместную работу городских служб. Его создадут после утверждения нового генплана. Сервис будет представлять собой интерактивную схему, на которой обозначат жилые массивы, зоны централизованного и нецентрализованного обслуживания водоснабжения и водоотведения, источники газоснабжения, электростанции и питающие центры, источники тепловой энергии и зоны их действия.

На карту нанесут как существующие объекты коммунальной инфраструктуры, так и перспективные, только планируемые к возведению.

По замыслу властей, портал поможет повысить комплексность развития волгоградской коммуналки, а также качество оказания соответствующих услуг потребителям. Кроме того, на основе данных карты и анализа исходной документации будет создана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2045 года, включающая перечень инвестиционных проектов и план их реализации.

Отметим, создание виртуальной карты обойдётся муниципалитету в 26,3 млн рублей. Работы должны начаться после утверждения нового генплана города и завершаться к 31 марта 2027 года. Исполнителя проекта власти отберут в первой декаде декабря 2025 года. Ранее схожий проект уже был реализован в Туле.