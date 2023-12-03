Росстат заявил о росте доходов волгоградцев до 35963 рублей

Экономика 03.12.2023 20:45
0
03.12.2023 20:45
Росстат опубликовал новые данные о доходах жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за третий квартал 2023 года среднедушевые доходы волгоградцев составили 35963 рубля. Это почти на 5 тысяч больше, чем было во втором квартале – 30993 рубля. В первом квартале, согласно данным Росстата, этот показатель был еще меньше – 27334 рубля.Реальные доходы населения Волгоградской области, утверждают в Росстате, в третьем квартале выросли на 5,7%. Рост этого показателя фиксировался на протяжении всего 2023 года. Медленнее всего они росли в первом квартале – всего на 2,6%.
ВТБ: мошенники маскируются под «мужа на час»01.12.2023 17:44
Экономика 01.12.2023 17:44
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком01.12.2023 14:59
Экономика 01.12.2023 14:59
Опрос: каждый второй клиент пользуется веб-версией банковских приложений01.12.2023 10:53
Экономика 01.12.2023 10:53
Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%01.12.2023 10:00
Экономика 01.12.2023 10:00
Суд прекратил производство по делу о банкротстве «Ситиматик-Волгоград»30.11.2023 13:16
Экономика 30.11.2023 13:16
Стали известны лучшие премиальные дебетовые карты Mir Supreme30.11.2023 10:45
Экономика 30.11.2023 10:45
В Волгоградской области на 2 копейки подорожало дизтопливо30.11.2023 08:03
Экономика 30.11.2023 08:03
«Открытие Авто»: в октябре автомобили с пробегом обошлись жителям РФ в 518 млрд рублей29.11.2023 13:55
Экономика 29.11.2023 13:55
Объединяя суверенные экономики: что обсудят на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»29.11.2023 10:57
Экономика 29.11.2023 10:57
Число столкнувшихся с мошенниками жителей ЮФО сократилось с 76% до 67%27.11.2023 16:53
Экономика 27.11.2023 16:53
Половина волгоградцев не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям27.11.2023 14:07
Экономика 27.11.2023 14:07
Цены на говядину в Волгоградской области могут превысить 500 рублей за кг27.11.2023 09:07
Экономика 27.11.2023 09:07
Волгоградцы могут накопить миллион за 12,3 года27.11.2023 08:44
Экономика 27.11.2023 08:44
Волгоградский бизнес попал в кредитную «волну»25.11.2023 14:00
Экономика 25.11.2023 14:00
Женщины оформляют почти каждую вторую «семейную» ипотеку24.11.2023 15:19
Экономика 24.11.2023 15:19