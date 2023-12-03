Экономика

Росстат заявил о росте доходов волгоградцев до 35963 рублей

Экономика 03.12.2023 20:45
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03.12.2023 20:45


Росстат опубликовал  новые данные о доходах жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за третий квартал 2023 года среднедушевые доходы волгоградцев составили 35963 рубля. Это почти на 5 тысяч больше, чем было во втором квартале – 30993 рубля. В первом квартале, согласно данным Росстата, этот показатель был еще меньше – 27334 рубля.
Реальные доходы населения Волгоградской области, утверждают в Росстате, в третьем квартале выросли на 5,7%. Рост этого показателя фиксировался на протяжении всего 2023 года. Медленнее всего они росли в первом квартале – всего на 2,6%.


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