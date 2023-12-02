В Котово смонтировали врезки на водоводе в ожидании чуда

В Котово Волгоградской области, который сами жители нарекли городом коммунальных катастроф, похоже, готовятся к чуду — подаче воды после работ на участке системы Филино-Котово.

— Работы по техническому присоединению шести врезок на водоводе Филино-Котово завершены. Система водовода готовится к заполнению водой, — отрапортовал своим подписчикам в Telegram глава Котовского района Сергей Чумаков.

По сведениям собственного источника «Высоты 102», в Котово рабочие трудятся круглые сутки.

— Сегодня проведут тестовый пуск. Если не возникнет никаких форс-мажоров, то в кранах котовчан появится вода, — уточнил источник.

Ранее глава района сообщал, что в Котово с 30 ноября по 5 декабря приостановят подачу воды из-за монтажа врезок для соединения с новым водоводом. Председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов отправился в обезвоженный город, чтобы координировать подключение коммуникаций. Баранов лично протестировал воду, которую предложили набирать жителям в период вынужденной «засухи».

Напомним, в последнее время ситуация с водоснабжением Котово из-за изношенности сетей накалилась до предела. Перед отопительным сезоном стало понятно, что город просто не выдержит еще один зимний сезон в таких условиях. В ситуацию вмешались региональные власти. На реконструкцию сетей было выделено 632 миллиона рублей.

UPD: Сергей Чумаков обрадовал котовчан, уточнив, что «только что запустили насосы на Филинском водозаборе, система водовода начинает заполняться».

Видео: Сергей Чумаков / t. me

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