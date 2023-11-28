Общество

Делайте запасы: жителям Котово объявили о длительном отключении воды с 30 ноября

Общество 28.11.2023 17:50
0
28.11.2023 17:50


В городе Котово Волгоградской области почти на неделю отключат воду в связи с финальными работами по ремонту водовода.

- С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды. В период выполнения работ подвоз питьевой и технической воды жителям будет осуществляться согласно графику, - сообщил сегодня, 28 ноября, глава района Сергей Чумаков.

Ранее информация о длительном отключении воды во всем Котово появилась в родительских чатах и социальных сетях. Чиновник в свою очередь попросил жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации. По его словам, администрация Котовского района проводит подготовительную работу и делает все возможное для безболезненного отключения воды. Также руководители города и района поясняли, что без остановки водовода, который жизненно необходим городу, нельзя завершить его ремонт. Жителям обещали сообщить о предстоящем отключении заранее. 

- Доставка питьевой и технической воды пожилым и одиноким людям будет осуществляться волонтерами и социальными работниками. Все социальные объекты (Котовская ЦРБ, психоневрологические интернаты, детские образовательные и дошкольные учреждения) будут обеспечены как технической, так и питьевой водой. Коммунальными службами также проработан план действий по подвозу технической воды на котельные города для того, чтобы тепло продолжало поступать в дома жителей и соцобъекты, - сообщил глава района.

Напомним, в последнее время ситуация с водоснабжением Котово из-за изношенности сетей накалилась до предела. Перед отопительным сезоном уже было понятно, что город просто не переживет еще одну зиму в таких условиях. В ситуацию пришлось вмешаться региональным властям. Городу было выделено 632 миллиона рублей на замену 12 километров водопровода Котово-Филино, во время работ на котором строители пробили нефтяную трубу, в результате чего произошел разлив нефти на почву.

По условиям контракта, работы по замене водопровода должны быть выполнены до 1 декабря. 

Фото: Сергей Чумаков / t.me  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2023 21:15
Общество 28.11.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:34
Общество 28.11.2023 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:06
Общество 28.11.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 19:29
Общество 28.11.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 19:28
Общество 28.11.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 18:03
Общество 28.11.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 17:07
Общество 28.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 16:25
Общество 28.11.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:24
Общество 28.11.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:17
Общество 28.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:49
Общество 28.11.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:15
Общество 28.11.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:03
Общество 28.11.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 11:58
Общество 28.11.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2023 11:45
Общество 28.11.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
В Волгограде ревнивец поставил соперника на счетчик и получил «строгача»Смотреть фотографии
21:15
В Волгограде лишние деньги вложат в латаную всем миром дорогуСмотреть фотографии
20:34
От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорийСмотреть фотографии
20:06
Андрей Бочаров озвучил президенту Путину три «здоровые» инициативыСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом разом уничтожили четыре фугасных авиабомбыСмотреть фотографии
19:29
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
19:28
«Хотят 360 тысяч»: в Волгоградской области состоялось первое судебное заседание по искам к телеграм-каналуСмотреть фотографии
18:03
Депутаты Волгоградской облдумы готовят почву для возвращения в СталинградСмотреть фотографии
17:50
Делайте запасы: жителям Котово объявили о длительном отключении воды с 30 ноябряСмотреть фотографии
17:45
Машинист из Волгограда задержан после кровавого спора с северяниномСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде приступили к решению квартирного вопроса жильцов разрушенного взрывом домаСмотреть фотографии
16:59
Больше полумиллиарда рублей потратят в Волгоградской области на «реанимацию» ериков и рекСмотреть фотографии
16:25
Волгоградская область завезла на ВДНХ консервациюСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде пешеход беспричинно «избил» монтировкой внедорожникСмотреть фотографии
15:24
Выпускнице техникума в Волгограде 9 раз отказали в детском пособии из-за стипендииСмотреть фотографии
15:17
Адвокат указал на странности по делу об убийстве IT-специалиста в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Возврат средств в систему ОМС: как формируется резерв на повышение качества медпомощиСмотреть фотографии
12:49
Как в пятизвездочном отеле: в Волгограде на крыше дома образовался бассейн из дождевых водСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
SHAMAN будет петь в Волгограде два дняСмотреть фотографии
12:03
Работникам госучреждений Волгоградской области на 10,9% проиндексируют окладыСмотреть фотографии
11:58
Сады Придонья увеличили складские мощности на 30%Смотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда строят шатер между двумя вузамиСмотреть фотографии
10:56
На «Красном Октябре» подвели итоги конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде двое директоров наторговали с ущербом для бюджета на 65,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:09
В Волжском водитель на BMW снес на зебре женщину: видеоСмотреть фотографии
09:47
Ушли из дома из-за Вити: в Волгограде отчима подозревают в истязании детейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде на высоту поднимут троллейбусы и электробусыСмотреть фотографии
09:06
В аэропорту Волгограда у пассажиров отобрали запретные плоды из АзербайджанаСмотреть фотографии
08:10
Двоих пропавших человек нашли в Волгограде живымиСмотреть фотографии
21:56
Мегашторм с Черноморского побережья обойдет стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 