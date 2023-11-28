В городе Котово Волгоградской области почти на неделю отключат воду в связи с финальными работами по ремонту водовода.

- С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды. В период выполнения работ подвоз питьевой и технической воды жителям будет осуществляться согласно графику, - сообщил сегодня, 28 ноября, глава района Сергей Чумаков.

Ранее информация о длительном отключении воды во всем Котово появилась в родительских чатах и социальных сетях. Чиновник в свою очередь попросил жителей не поддаваться панике и доверять только официальной информации. По его словам, администрация Котовского района проводит подготовительную работу и делает все возможное для безболезненного отключения воды. Также руководители города и района поясняли, что без остановки водовода, который жизненно необходим городу, нельзя завершить его ремонт. Жителям обещали сообщить о предстоящем отключении заранее.

- Доставка питьевой и технической воды пожилым и одиноким людям будет осуществляться волонтерами и социальными работниками. Все социальные объекты (Котовская ЦРБ, психоневрологические интернаты, детские образовательные и дошкольные учреждения) будут обеспечены как технической, так и питьевой водой. Коммунальными службами также проработан план действий по подвозу технической воды на котельные города для того, чтобы тепло продолжало поступать в дома жителей и соцобъекты, - сообщил глава района.

Напомним, в последнее время ситуация с водоснабжением Котово из-за изношенности сетей накалилась до предела. Перед отопительным сезоном уже было понятно, что город просто не переживет еще одну зиму в таких условиях. В ситуацию пришлось вмешаться региональным властям. Городу было выделено 632 миллиона рублей на замену 12 километров водопровода Котово-Филино, во время работ на котором строители пробили нефтяную трубу, в результате чего произошел разлив нефти на почву.

По условиям контракта, работы по замене водопровода должны быть выполнены до 1 декабря.

Фото: Сергей Чумаков / t.me