В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскому

Полиция задержала в Волгограде 49-летнего иностранца, который пытался дать взятку правоохранителю. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, гражданин одной из республик Средней Азии хотел за 12500 рублей избежать наказания за нарушение миграционного законодательства.

Как выяснилось, регистрация иностранца на территории России оказалась просроченной, за что ему грозило административное наказание в виде штрафа.

Теперь мужчине за дачу взятки в России грозить уголовная ответственность. Возбуждено уголовное дело.