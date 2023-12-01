Происшествия

В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскому

Происшествия 01.12.2023 12:50
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01.12.2023 12:50


Полиция задержала в Волгограде 49-летнего иностранца, который пытался дать взятку правоохранителю. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, гражданин одной из республик Средней Азии хотел за 12500 рублей избежать наказания за нарушение миграционного законодательства.

Как выяснилось, регистрация иностранца на территории России оказалась просроченной, за что ему грозило административное наказание в виде штрафа.

Теперь мужчине за дачу взятки в России грозить уголовная ответственность. Возбуждено уголовное дело.

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