Под Волгоградом по видео ищут мужчину, прикарманившего чужой iPhone

В Волгоградской области мужчина прикарманил iPhone, забытый покупательницей на кассе в аптеке. Совершение преступления зафиксировала видеокамера, установленная в торговом зале. Потерпевшие просят волгоградцев внимательнее присмотреться к герою видео и сообщить о его возможном месте нахождения.





Как рассказал ИА «Высота 102» супруг потерпевшей Михаил, накануне, 28 ноября, вечером его жена отправилась в аптеку в хуторе Бурковский Среднеахтубинского района. Расплатившись, женщина забыла у кассы iPhone 13 Pro Max. Происходившее после этого зафиксировала видеокамера: на предоставленных потерпевшими кадрах отчетливо видно, как очередной покупатель берет в руки мобильный телефон, рассматривает, а затем кладет в карман и спокойно уходит.

– Все произошло в аптеке «Апрель» в хуторе Бурковский в 19:36, – рассказал информагентству Михаил. – Продавцу аптеки мужчина сказал, что знает хозяйку телефона и что отдаст его ей. Однако сразу после этого он телефон, видимо, выключил.

Михаил уточняет, что супруга тем же вечером написала заявление в полицию.

– Правоохранительные органы уже занимаются. Так как мужчина расплачивался на кассе картой, в банке уже запрошена информация о держателе карты – ждем, – говорит мужчина. – Понятно, что его найдут, но это вопрос времени. Разблокировать iPhone они не смогут, только на запчасти разбирать. Ущерб оценили в 82 тысячи рублей. Человек сам себе создал неприятности.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием, подтвердили факт обращения потерпевшей с заявлением о краже телефона.

– Заявление о краже зарегистрировано. Сотрудниками полиции видеозапись изъята, – сообщили в главке полиции. – В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Если вы узнали в злоумышленнике знакомого человека и можете сообщить о его месте нахождения, звоните в редакцию ИА «Высота 102» по номеру 8-937-55-66-102 – мы поможем вам связаться с Михаилом и его супругой.

