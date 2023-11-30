Движение по Сарептскому путепроводу в Волгограде открыли по всем полосам

На Сарептском путепроводе в Волгограде, который ремонтируют с февраля текущего года, открыли движение по всем полосам без ограничений, сообщили сегодня, 30 ноября, V102.RU в мэрии. Здесь уточнили, что подрядная организация ООО «РИСНА» завершила основные работы. Оставшийся объем работ движению транспорта не мешает.

На данный момент на путепроводе заменили опорные части, отремонтировали пролетные строения, мостовое полотно, установили новые оцинкованные ограждения, заменили и перенесли контактную сеть. Здесь уложено двуслойное асфальтобетонное покрытие, высота каждого слоя составляет не менее 4-5 см.

До конца года подрядчик планирует завершить установку новых световых опор. В подмостовом пространстве продолжается ремонт опор и пролетных строений.

Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2024 года.

Напомним, что Сарептский путепровод проходит через ж/д пути станции Сарепта, поэтому его и называют Сарептский. Движение по нему было открыто в 1975 году. Вторая очередь путепровода была введена в эксплуатацию в 2008 году и в настоящее время находится в нормативном состоянии.

Скриншот с видео администрации Волгограда