Общество

Депутат ГД Останина назвала своевременным возвращение в Сталинград

Общество 29.11.2023 19:26
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29.11.2023 19:26


Депутат Государственной думы, возглавляющая комитет по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Останина поддержала идею возвращения Волгограду названия Сталинград. Об этом она заявила в беседе с Лайфом. Данный шаг, если ему суждено состояться, восстановит историческую справедливость, считает она. 

Это уже реакция власти на то мнение, которое высказывается обществом. Поэтому если сейчас депутаты примут такое постановление, то это просто восстановление исторической справедливости, – сказала Останина. – И сейчас, когда у нас идет спецоперация, когда образы защитников Сталинграда являются для наших парней примером и тем самым символом, который их на подвиги ведет, я думаю, что это более чем своевременно. 

Отметим, что заявление Останиной прозвучало сегодня, 29 ноября, накануне заседания Волгоградской областной думы, на котором депутаты планируют рассмотреть поправки в региональный закон об административно-территориальном устройстве. 

Согласно законодательной инициативе Александра Блошкина, Сергея Булгакова, Тамары Головачевой, Дмитрия Калашникова, Алексея Логинова и Михаила Струка, в действующий закон предлагается внести пункт, предусматривающий возвращение отдельным административно-территориальным единицам, а также населенным пунктам наименований, «широко известных в прошлом и настоящем». Также речь идет в документе о процедуре референдума по таким вопросам. 

Ранее Александр Блошкин заявлял о том, что согласно социологическим исследованиям, большинство волгоградцев в случае референдума сегодня высказались бы в поддержку возвращения Волгограду названия Сталинград. 

Фото: пресс-служба Государственной думы 

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