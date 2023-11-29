Депутат ГД Останина назвала своевременным возвращение в Сталинград





Депутат Государственной думы, возглавляющая комитет по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Останина поддержала идею возвращения Волгограду названия Сталинград. Об этом она заявила в беседе с Лайфом. Данный шаг, если ему суждено состояться, восстановит историческую справедливость, считает она.

– Это уже реакция власти на то мнение, которое высказывается обществом. Поэтому если сейчас депутаты примут такое постановление, то это просто восстановление исторической справедливости, – сказала Останина. – И сейчас, когда у нас идет спецоперация, когда образы защитников Сталинграда являются для наших парней примером и тем самым символом, который их на подвиги ведет, я думаю, что это более чем своевременно.

Отметим, что заявление Останиной прозвучало сегодня, 29 ноября, накануне заседания Волгоградской областной думы, на котором депутаты планируют рассмотреть поправки в региональный закон об административно-территориальном устройстве.

Согласно законодательной инициативе Александра Блошкина, Сергея Булгакова, Тамары Головачевой, Дмитрия Калашникова, Алексея Логинова и Михаила Струка, в действующий закон предлагается внести пункт, предусматривающий возвращение отдельным административно-территориальным единицам, а также населенным пунктам наименований, «широко известных в прошлом и настоящем». Также речь идет в документе о процедуре референдума по таким вопросам.

Ранее Александр Блошкин заявлял о том, что согласно социологическим исследованиям, большинство волгоградцев в случае референдума сегодня высказались бы в поддержку возвращения Волгограду названия Сталинград.

Фото: пресс-служба Государственной думы