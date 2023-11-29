Общество

Работы по санации старого коллектора в пойме Царицы в Волгограде достигли экватора

Общество 29.11.2023 18:00
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29.11.2023 18:00


Подрядчик завершает санацию одной из двух веток старого канализационного коллектора в пойме реки Царица в Волгограде, на котором в прошлом году произошла крупная коммунальная авария, оставившая без воды два района.

Как сообщили V102.RU в мэрии, сегодня, 29 ноября, ход работ проинспектировал глава Волгограда Владимир Марченко. Подрядчики отчитались перед градоначальником о том, что уже сделано на объекте.

Напомним, что работы по прочистке и поэтапной санации двух существующих линий коллектора начались после монтажа новой обводной линии канализационного коллектора диаметром 1000 м и общей протяженностью порядка 500 метров в пойме реки Царицы. Ее проложили почти сразу после ликвидации коммунального ЧП. По новой обводной линии направили значительную часть стоков, что позволило временно вывести из эксплуатации одну из двух существующих ниток протяженностью 475 погонных метров, чтобы начать ее восстановление.

Санация трубопровода от сквера Пахмутовой до сквера им. Пушкина выполняется подрядной организацией методом спиральной навивки – такой бестраншейный способ позволяет проложить новый трубопровод внутри уже существующего, не повредив имеющиеся сторонние коммуникации.

- Санировав 300 из 475 погонных метров одной из ниток дюкерного перехода, сотрудники подрядной организации дошли до участка, состояние которого не позволяет продолжить использование метода спиральной навивки, - сообщили в мэрии. - В связи с этим было принято решение о полной замене оставшегося участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения.

На объекте начались подготовительные земляные работы для прокладки нового участка коллектора таким способом. Подрядчик отчитался, что в начале 2024 года закончит работы по восстановлению первой ветки коллектора и приступит ко второй. После окончания основных работ на коллекторе подрядчику предстоит благоустроить территорию.

Мэр Волгограда обратил особое внимание подрядчика на необходимость строгого соблюдения техники безопасности, так как все работы на коллекторе ведутся на глубине 12 метров.

Скриншот с видео администрации Волгограда

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