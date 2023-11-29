Депутаты утвердят поправки для переименования Волгограда 30 ноября

Волгоградская облдума рассмотрит внесение изменений в региональный закон об административно-территориальном устройстве 30 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, вопрос значится в повестке заседания думы, назначенного на завтра.



Накануне, напомним, стало известно о планах депутатов уточнить порядок присвоения наименований административно-территориальным единицам Волгоградской области и населенным пунктам, а также переименования. В частности, одной из причин для переименования станет возвращение населенным пунктам названий, «широко известных в прошлом и настоящем».



Законопроект предусматривает также алгоритм проведения местных и областного референдумы для выявления мнения населения о переименовании или присвоения новых названий населенным пунктам и оговаривает, в частности, возможность переименования административного центра Волгоградской области. При этом населению Волгоградской области должны быть представлены расчеты затрат, которые повлечет процесс переименования.



Законопроект внесла группа депутатов - Александр Блошкин, Сергей Булгаков, Тамара Головачева, Дмитрий Калашников, Алексей Логинов и Михаил Струк. Профильный комитет рекомендовал его к принятию в первом и втором, окончательном чтениях.



Напомним, в Волгограде вновь недавно была поднята тема переименования города-героя в Сталинград. Спикер регпарламента Александр Блошкин заявил, что сторонников переименования стало больше и сослался на результаты социологического исследования. Однако в этот же день главный городской ветеран Александр Струков попытался успокоить взбудораженную этим заявлением общественность и заверил, что изучением мнения населения региона общественники и власти будут заниматься в течение всего 2024 года.

