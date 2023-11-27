Первые призывники из Волгограда отправились на воинскую службу

Из Волгограда первая сотня новобранцев осеннего призыва отправилась на службу в военные части и соединения, передает V102.RU.

По информации пресс-службе Южного военного округа, торжественная отправка призывников прошла на сборном пункте военного комиссариата Волгоградской области.

Перед тем, как уехать к местам прохождения службы юноши прошли обязательную дактилоскопию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. Большая часть призывников будут проходить службу в Южном военном округе.

Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, в свою очередь будут уволены и своевременно направлены домой.

Фото: пресс-служба ЮВО