В Волгоградской области бешенство подтвердилось у кошки и лисицы

В Волгоградской области выявлены два новых случая бешенства у животных. Карантин по этому заболеванию установлен в двух населенных пунктах региона – в Горноводяновском сельском поселении Дубовского района и в поселке Железнодорожный Фроловского районов. В комитете ветеринарии Волгоградской области V102.RU пояснили, что в Дубовском районе в степи была обнаружена умирающая лисица. Вирус бешенства у павшего животного впоследствии подтвердился по результатам лабораторных анализов.
А в поселке Железнодорожный Фроловского района смертельный вирус сразил домашнюю кошку.
Ранее, напомним,
V102.RU сообщало еще о двух случаях бешенства. Разносчиками смертельной инфекции стал бездомный котенок в станице Перекопская Клетского района и лисица в Оленьевском сельском поселении Дубовского района.