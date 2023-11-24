Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассе

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на трассе в Дубовском районе Волгоградской области, которое произошло накануне ночью. В полиции ранее заявили V102.RU, что в аварии погибли два человека, а троих забрали в больницу.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пострадавшие доставлены в Дубовскую ЦРБ.

— Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, — добавили в облздраве. — Госпитализированы в травматологическое отделение.

Напомним, что по предварительным сведениям областного главка МВД, 46-летний водитель за управлением ВАЗ-21070 на 562 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой Volkswagen Polo.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате ДТП водитель и 44-летний пассажир ВАЗа скончались. Травмы получили 21-летний водитель, 18-летняя и 20-летний пассажиры Volkswagen Polo.

Скриншот: видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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