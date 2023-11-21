Пожилая женщина попала под колеса иномарки сегодня, 21 ноября, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив дома №116А по проспекту Ленина Skoda Octavia рано утром, когда было еще темно, сбила 73-летнюю женщину.

По предварительной информации, пешеход переходила дорогу в установленном месте по нерегулируемому пешеходному переходу. На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина пыталась ускориться перед приближающимся транспортом.

От удара женщина упала на дорогу. Прибывшие на место ДТП медики забрали пострадавшую в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области