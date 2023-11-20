Общество

Утвержден порядок и сроки выплаты 500 тыс. рублей почетным волгоградцам

Общество 20.11.2023 16:08
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20.11.2023 16:08


Утвержден порядок предоставления единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей гражданам, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ областного комитета социальной защиты населения, единовременная выплата осуществляется не позднее трех дней после дня представления почетным гражданином заявления в комитет соцзащиты населения Волгоградской области с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации.

- Предоставление единовременной денежной выплаты является расходным обязательством Волгоградской области, финансирование которого производится за счет средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год, - указано в приказе облкомзащиты.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, согласно которому утверждается целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». После присуждения такого звания волгоградцы будут получать по 500 тысяч рублей, а каждый месяц по 50 тысяч. Для таких жителей предусмотрены и другие меры социальной поддержки.

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