В Волгограде трамваи до Ангарского временно заменят автобусами

В администрации Волгограда сегодня, 20 ноября, прокомментировали ситуацию с движением трамваев, которые пока не ходят до конечной остановки на Ангарском.

- В связи с технологическим нарушением на объекте электросетевого хозяйства трамвайное движение в границах «Завод «Ахтуба» - «36-я школа» временно заменено автобусным сообщением. Бесплатный компенсационный маршрут осуществляет перевозки по улице Ангарской в границах указанных остановок с интервалом порядка 5 – 7 минут. На временном маршруте работает два автобуса малого класса, - сообщили V102.RU в мэрии.

Работа трамвайных маршрутов будет полностью восстановлена после устранения технологического нарушения.

Напомним, о сбое в движении трамваев стало известно 19 ноября. По сообщению местных жителей, общественный транспорт пока продолжает ходить по усеченному маршруту.

Фото из архива ИА «Высота 102»