Снежные вихри закрутят в Волгоградской области до 20 ноября

Общество 17.11.2023 15:36
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17.11.2023 15:36
МЧС предупредило жителей Волгоградской области об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня. Как сообщили V102.RU в ведомстве, которое ссылается на данные Волгоградского ЦГМС, с 18 по 20 ноября на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и днем 20 ноября – особенно сильные . Прогнозируют и такие неблагоприятные явления, как гололед и изморозь, гололедицу на дорогах, а также налипание мокрого снега на проводах.Минимальная температура будет варьироваться от 0 до -7º. А 19 и 20 ноября ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, а по северным районам – метель.
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