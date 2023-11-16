



Жители поселка Котлубань Городищенского района Волгоградской области рассказали, как пережили прошлую ночь, когда на территории военной части произошел крупный пожар. По словам людей, эвакуации, к счастью, не потребовалось.

Так, сообщают читатели ИА «Высота 102», проснувшись около часа ночи от звуков взрыва (напомним, на территории объекта Минобороны возгорание предположительно произошло на складе с боеприпасами), некоторые из жителей Котлубани поспешили покинуть свои дома.

– Конечно, было тревожно. Среди ночи, не имея никакой информации, кто-то схватил детей и собирался уже уехать из поселка. Но потом всем объявили, что ситуация не угрожает безопасности людей, люди стали возвращаться в свои дома, – сообщают местные жители.

В администрации Городищенского района заявляют, что обстановка была на контроле.

– Несколько жителей в период пожара действительно самостоятельно покинули свои дома, – сообщили ИА «Высота 102» чиновники. – Пункт сбора в ожидании возможной эвакуации был организован на территории детского сада. После ликвидации возгорания все вернулись в свои дома. Организации ПВР и проведения массовой эвакуации не потребовалось.

По официальным данным, никто из людей не пострадал в результате ЧП – пострадавших нет ни среди военных, ни среди жителей поселка.

На данный момент причины происшествия не озвучены.