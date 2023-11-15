Получить налоговое уведомление и оплатить налоги можно на портале государственных и муниципальных услуг. Как сообщили V102.RU в УФНС России по Волгоградской области, воспользоваться такой возможностью налогоплательщики могут уже сейчас - до окончания срока уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ осталось меньше месяца. Сделать это нужно, напомним, до 1 декабря.

Налоговое уведомление на «Госуслугах» можно получить вне зависимости от наличия личного кабинета налогоплательщика.

Для этого нужно:

- войти в свой личный кабинет на портале «Госуслуг»;

- направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через портал «Госуслуг».

Для получения уведомлений на оплату налогов на «Госуслугах» нужно войти во вкладку портала «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговые уведомления»/«Подключить».

- Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется воспользоваться бесплатным приложением «Госключ», - пояснили в ведомстве.

Обратите внимание, что после подключения на «Госуслугах» налоговые уведомления и требования об уплате задолженности в бумажном виде по почте больше приходить не будут.

Уплатить налоги можно быстро и просто в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, а также в Личном кабинете на портале «Госуслуг» через размещенный на уведомлении QR-код. Также оплату можно осуществить через банковские учреждения по реквизитам платежа или по УИН, указанному в уведомлении.