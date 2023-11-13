Общество

Больше трех тысяч волгоградцев встретились с инспекторами УФНС

Общество 13.11.2023 20:04
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13.11.2023 20:04


В Волгоградской области 9 ноября прошел День открытых дверей для налогоплательщиков в инспекциях и ряде отделений МФЦ. По информации регионального управления ФНС России, возможностью получить разъяснения по вопросам уплаты имущественных налогов и НДФЛ, воспользовались около 3,5 тысячи волгоградцев.

Так, уточняют в управлении, владельцы недвижимости, земельных участков и транспортных средств, смогли прояснить для себя вопросы уплаты имущественных налогов физлиц за 2022 год, а именно – ставки налогов, порядок и сроки уплаты, льготы по налогам в конкретном муниципальном образовании и порядок их предоставления.

Всем желающим в день обращения сотрудники инспекций дали пояснения по информации, содержащейся в налоговом уведомлении, помогли воспользоваться сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на компьютерах общего доступа, а также предоставили логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», – рассказали в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области.

Сотрудники налоговой службы напоминают жителям Волгоградской области, что остается меньше месяца до наступления срока уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2022 год. Уплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.

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