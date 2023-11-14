В Волгограде терапевту с ученой степенью готовы платить 175 тысяч рублей

От 35 до 45 тыс. рублей в Волгограде предлагают специалистам, имеющим высшее медицинское образование и диплом по специальности «Лечебное дело»/«Педиатрия», интернатуру и/или ординатуру по специальности «Терапия»/«Общая врачебная практика (семейная медицина)» или профессиональную переподготовку по специальности «Терапия» при наличии послевузовского профессионального образования.
На зарплату от 45 до 60 тыс. рублей в Волгограде могут рассчитывать кандидаты с опытом работы с электронными медицинскими картами, опытом работы в коммерческой клинике и в медицинской информационной системе, опытом работы в системе ДМС, а также стажем работы врачом-терапевтом от 1 года.
При этом зарплатный максимум врача-терапевта в коммерческих клиниках в Москве достигает 300 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 260 тыс. рублей.