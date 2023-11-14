В Волгограде терапевту с ученой степенью готовы платить 175 тысяч рублей

Самую высокую зарплату, от 90 до 175 тыс. рублей, готовы платить в Волгограде кандидатам с опытом работы врачом-терапевтом от 5 лет. Такие данные опубликовал SuperJob по результатам рассмотрения вакансий в ноябре 2023 года. Из возможных пожеланий работодателя к претенденту на такую высокую зарплату могут стать наличие дополнительных сертификатов узкоспециализированным сферам, а также наличие ученой степени, уточнили в компании.От 35 до 45 тыс. рублей в Волгограде предлагают специалистам, имеющим высшее медицинское образование и диплом по специальности «Лечебное дело»/«Педиатрия», интернатуру и/или ординатуру по специальности «Терапия»/«Общая врачебная практика (семейная медицина)» или профессиональную переподготовку по специальности «Терапия» при наличии послевузовского профессионального образования.На зарплату от 45 до 60 тыс. рублей в Волгограде могут рассчитывать кандидаты с опытом работы с электронными медицинскими картами, опытом работы в коммерческой клинике и в медицинской информационной системе, опытом работы в системе ДМС, а также стажем работы врачом-терапевтом от 1 года.