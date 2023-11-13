Общество

В Волгограде впервые начнут плавить снег. Если он будет

Общество 13.11.2023 10:39
0
13.11.2023 10:39


В Волгограде предстоящей зимой собранный с улиц снег впервые начнут плавить с помощью двух специальных установок, приобретенных в лизинг за 14 126 219 рублей. По информации администрации Волгограда, снегоплавильные комплексы уже готовы к работе. 

Заказчиком, согласно сайту Госзакупок, двух установок выступило волгоградское муниципальное предприятие «Северное». При этом МУП был готов платить за снегоплавильные комплексы почти на полмиллиона больше, чем придется по итогу, – в качестве максимально возможной цены лизинга изначально указывалась сумма в размере 14 616 101 рубля. 

Отметим, что за обе установки, которые по итогам аукциона предоставило АО «Сбербанк Лизинг», МБУ «Северное» будет платить на протяжении четырех лет – таковы условия госконтракта. Таким образом, ежегодная борьба со снегом в Волгограде будет стоить 3 531 554 рубля и 75 копеек. 

В мэрии Волгограда уточняют, что один снегоплавильный комплекс будет установлен на севере города, другой – на юге. 

Собранный с улиц города снег будет растапливаться в специальной камере при помощи горелок и в виде очищенной механическим способом воды направляться в ливневую канализацию. Производительность каждого комплекса – до 105 кубометров снега в час. Ливневые коллекторы доставят талые воды в локальные очистные сооружения для дополнительной очистки, – сообщают в администрации Волгограда. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.11.2023 12:11
Общество 13.11.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 10:59
Общество 13.11.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 10:02
Общество 13.11.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 20:52
Общество 12.11.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 19:04
Общество 12.11.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 17:53
Общество 12.11.2023 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 15:00
Общество 12.11.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 13:49
Общество 12.11.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 10:11
Общество 12.11.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 09:16
Общество 12.11.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 08:58
Общество 12.11.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2023 08:06
Общество 12.11.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2023 21:33
Общество 11.11.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2023 20:09
Общество 11.11.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2023 18:58
Общество 11.11.2023 18:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:11
Волгоградской области вернули «уплывшую» от чиновников по недосмотру землюСмотреть фотографии
11:21
Губернатор Бочаров поручил утеплять и кормить работников предприятийСмотреть фотографии
10:59
В Камышине на территории военчасти открыли памятные таблички героям СВОСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде впервые начнут плавить снег. Если он будетСмотреть фотографии
10:02
Память погибшего в Израиле волгоградца увековечат на здании школыСмотреть фотографии
09:00
Волжские врачи пересадили кожу пациенту со слоновой ногойСмотреть фотографии
08:40
«Динамо-Синара» 13 ноября примет клуб из АдыгеиСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцы отдают 55% зарплаты за ипотекуСмотреть фотографии
21:05
Сотрудники МЧС эвакуируют россиян из сектора Газа. Среди них — 28 детейСмотреть фотографии
20:52
Бой волгоградского кикбоксера в Нью-Йорке признали лучшим в турнире UFC 295Смотреть фотографии
20:03
Глава СКР поручил разобраться в жестоком убийстве мужчины в ВолжскомСмотреть фотографии
19:04
Снос заброшенного Дома молодежи в центре Волгограда показали с высотыСмотреть фотографии
17:53
Побывавшие в Котово экстрасенсы озвучили версию гибели Романа СеренкоСмотреть фотографии
16:52
«Просто бомба!»: «Ротор» на Волгоград Арене с разгромным счетом выиграл у «Мурома» - 3:0Смотреть фотографии
15:33
«Хотим, чтобы ребята победили»: в Волгограде ателье для бойцов СВО получило вторую жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
Дмитрий Сычев раскрыл секрет «футбольности» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:34
Волгоградский «Спартак» уверенно разобрался с дублерами казанского клубаСмотреть фотографии
14:11
Бастрыкин усомнился в невменяемости кровавого стримера из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:49
«Соберет полные трибуны»: экс-полузащитник «Ротора» вернется в Волгоград на матч с КубойСмотреть фотографии
13:09
В Волжском нашли труп мужчины у аварийного домаСмотреть фотографии
12:32
Под нажимом суда виновник «химического» запаха в Волгограде заплатил больше полумиллионаСмотреть фотографии
11:23
«С врачом они бывают откровеннее»: психиатр — о том, как распознать у подростка мысли о суицидеСмотреть фотографии
10:11
В ЦПКиО Волгограда зовут в гости к Деду Морозу на чай и беседуСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом семья перевернулась в легковушке. Есть погибшаяСмотреть фотографии
09:16
«Фронт для меня начался с одного сообщения»: многодетный отец из Волгограда возит ценный груз на ДонбассСмотреть фотографии
08:58
Коммунальщики по пояс в воде ликвидировали порыв на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
08:06
Какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:33
Волгоград будет штормить 12 ноябряСмотреть фотографии
20:53
«Велено не расслабляться»: «Ротор» 12 ноября закончит осенний чемпионат матчем с «Муромом»Смотреть фотографии
20:09
В волгоградском парке устроили бои подушкамиСмотреть фотографии
 