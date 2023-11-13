В Волгограде впервые начнут плавить снег. Если он будет





В Волгограде предстоящей зимой собранный с улиц снег впервые начнут плавить с помощью двух специальных установок, приобретенных в лизинг за 14 126 219 рублей. По информации администрации Волгограда, снегоплавильные комплексы уже готовы к работе.

Заказчиком, согласно сайту Госзакупок, двух установок выступило волгоградское муниципальное предприятие «Северное». При этом МУП был готов платить за снегоплавильные комплексы почти на полмиллиона больше, чем придется по итогу, – в качестве максимально возможной цены лизинга изначально указывалась сумма в размере 14 616 101 рубля.

Отметим, что за обе установки, которые по итогам аукциона предоставило АО «Сбербанк Лизинг», МБУ «Северное» будет платить на протяжении четырех лет – таковы условия госконтракта. Таким образом, ежегодная борьба со снегом в Волгограде будет стоить 3 531 554 рубля и 75 копеек.

В мэрии Волгограда уточняют, что один снегоплавильный комплекс будет установлен на севере города, другой – на юге.

– Собранный с улиц города снег будет растапливаться в специальной камере при помощи горелок и в виде очищенной механическим способом воды направляться в ливневую канализацию. Производительность каждого комплекса – до 105 кубометров снега в час. Ливневые коллекторы доставят талые воды в локальные очистные сооружения для дополнительной очистки, – сообщают в администрации Волгограда.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»