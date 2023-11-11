Спорт

На матч сборных России и Кубы осталось меньше 10 тысяч билетов

Спорт 11.11.2023 10:36
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11.11.2023 10:36


На товарищеский матч Россия-Куба, который состоится 20 ноября в Волгограде, в свободной онлайн-продаже на утро 11 ноября  осталось около 10 тысяч билетов, сообщает V102.RU. При этом большой популярностью пользуются дешевые билеты, которые можно приобрести на сайте партнера РФС.
 
Например, болельщики еще могут попасть на сектор D по минимальной цене – осталось около двух с половиной тысяч свободных кресел. Не реализованы пока и 300 билетов на VIP-сектор, вход куда стоит 7 тысяч. Зрители могут наблюдать за поединком на поле  в секторе  С за 1000-1500 рублей. На сектор B имеются несколько тикетов по 800 рублей.
 
Напомним, вместимость Волгоград Арены - чуть более 45 тысяч мест. В последний раз сборная России играла в Волгограде ещё на старом Центральном стадионе в 2002 году в отборочном турнире к чемпионату Европы 2004 года. Тогда наша команда разгромила соперника со счетом 4:1.

Ранее в РФС объяснили, как можно попасть на Волгоград Арену бесплатно. В частности, детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.

Болельщики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут подать заявку на получение бесплатных билетов до 23:59 17 ноября 2023 г. по адресу электронной почты: mgn@rfs.ru.

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