На матч сборных России и Кубы осталось меньше 10 тысяч билетов





На товарищеский матч Россия-Куба, который состоится 20 ноября в Волгограде, в свободной онлайн-продаже на утро 11 ноября осталось около 10 тысяч билетов, сообщает V102.RU. При этом большой популярностью пользуются дешевые билеты, которые можно приобрести на сайте партнера РФС.







Ранее в РФС объяснили , как можно попасть на Волгоград Арену бесплатно. В частности, детям, возраст которых не превышает 5 лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион, при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места.





Болельщики с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью могут подать заявку на получение бесплатных билетов до 23:59 17 ноября 2023 г. по адресу электронной почты: mgn@rfs.ru.



Например, болельщики еще могут попасть на сектор D по минимальной цене – осталось около двух с половиной тысяч свободных кресел. Не реализованы пока и 300 билетов на VIP-сектор, вход куда стоит 7 тысяч. Зрители могут наблюдать за поединком на поле в секторе С за 1000-1500 рублей. На сектор B имеются несколько тикетов по 800 рублей.Напомним, вместимость Волгоград Арены - чуть более 45 тысяч мест. В последний раз сборная России играла в Волгограде ещё на старом Центральном стадионе в 2002 году в отборочном турнире к чемпионату Европы 2004 года. Тогда наша команда разгромила соперника со счетом 4:1.