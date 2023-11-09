VIP-билеты на матч сборных России и Кубы в Волгограде продают по 7 тыс. рублей





Болельщики стремительно раскупают билеты на матч между сборными России и Кубы, который пройдет на «Волгоград Арене» 20 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на kassir.ru, на момент публикации все более-менее доступные варианты уже были разобраны, остались лишь билеты по цене от 500 рублей.

В настоящее время у фанатов футбола еще есть возможность приобрести билеты в сектор С по цене от 1000 до 2000 рублей, в сектор D по цене 500 рублей, в сектор В по 800 рублей.

Также в свободном доступе 418 билетов на VIP-трибуне в секторе А. Правда, вряд ли любой желающий сможет осилить ценник, который выставляют в данном случае, – стоимость «элитного» посадочного места в секторе А на «Волгоград Арене» составляет 7000 рублей.





По имеющимся сведениям, за столь высокую цену зрители матча смогут насытиться не только эмоциями от яркой игры футболистов на волгоградском поле, но и едой, которую будут предлагать организаторы. Что именно будет включено в меню, не сообщается.

Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде впервые за 20 лет. Болельщиков ждет развлекательная программа в ритмах кубинской румбы от РФС с концертными номерами, автограф-сессией легенд сборной и розыгрышами призов.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на ноябрьские сборы 29 футболистов. В Волгоград сборная России прилетит 18 ноября, где проведет две открытые тренировки.