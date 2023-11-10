Глава ГУ МВД Дмитрий Вельможко наградил сотрудников в Волгограде





В Главном управлении МВД России по Волгоградской области сегодня, 10 ноября, по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел, в торжественной обстановке чествовали лучших сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102», начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко вручил подчиненным ведомственные награды.

Как подчеркнул Дмитрий Вельможко, сотрудники регионально ГУ МВД России достойно несут службу, проявляя профессионализм.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов органов внутренних дел. Дмитрий Юрьевич отметил, что ветераны передают свой опыт действующим сотрудникам, а также сохраняют традиции.

Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с ветеранами органов внутренних дел у мемориальной стелы минутой молчания почтили память стражей правопорядка, погибших при исполнении служебных обязанностей, возложив цветы и венки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области