Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздник





В Волгоградской области сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщает ИА «Высота 102», с поздравлениями в адрес коллег утром обратился Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев.

– У нашего ведомства славная, героическая история. Более трех столетий люди, которые избрали своей судьбой защиту правопорядка, мужественно и самоотверженно стоят на страже Закона и безопасности. Биографии многих выдающихся полицейских и милиционеров являются яркими примерами безупречного исполнения служебных обязанностей, верности Присяге и долгу, – подчеркнул в поздравительной речи Владимир Колокольцев. – Сегодняшнее поколение сотрудников Министерства достойно продолжает традиции предшественников, делает всё для того, чтобы граждане чувствовали себя защищенными от криминальных посягательств, уважали полицию и доверяли ей.

По словам Министра внутренних дел Российской Федерации, сегодня в регионах отмечается позитивная динамика по раскрытию преступлений сотрудниками органов МВД.

– В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было, – сказал Колокольцев. – Реализуются последовательные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности государства, противодействие коррупции, экстремизму и наркобизнесу. Также в числе приоритетов – профилактика противоправных деяний в сфере информационных технологий, пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Значительное внимание уделяется развитию подразделений участковых уполномоченных полиции. Совсем скоро они отметят столетний юбилей.

Теплые слова генерал полиции адресовал ветеранам органов внутренних дел.

– Патриотизм, глубокие знания, богатый жизненный опыт наших учителей и наставников всегда востребованы. Мы знаем, они готовы в любой момент помочь молодым полицейским не только мудрым советом, но и делом. Бережно храним память о погибших товарищах, чьи подвиги навсегда останутся символом стойкости, отваги и несокрушимости духа. Благодарю личный состав за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Желаю вам успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких. С праздником! – заключил он.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям.