Общество

Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздник

Общество 10.11.2023 09:39
0
10.11.2023 09:39


В Волгоградской области сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщает ИА «Высота 102», с поздравлениями в адрес коллег утром обратился Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. 

У нашего ведомства славная, героическая история. Более трех столетий люди, которые избрали своей судьбой защиту правопорядка, мужественно и самоотверженно стоят на страже Закона и безопасности. Биографии многих выдающихся полицейских и милиционеров являются яркими примерами безупречного исполнения служебных обязанностей, верности Присяге и долгу, – подчеркнул в поздравительной речи Владимир Колокольцев. – Сегодняшнее поколение сотрудников Министерства достойно продолжает традиции предшественников, делает всё для того, чтобы граждане чувствовали себя защищенными от криминальных посягательств, уважали полицию и доверяли ей.

По словам Министра внутренних дел Российской Федерации, сегодня в регионах отмечается позитивная динамика по раскрытию преступлений сотрудниками органов МВД.

– В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к стопроцентному рубежу. Такого в истории еще не было, – сказал Колокольцев. Реализуются последовательные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности государства, противодействие коррупции, экстремизму и наркобизнесу. Также в числе приоритетов – профилактика противоправных деяний в сфере информационных технологий, пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Значительное внимание уделяется развитию подразделений участковых уполномоченных полиции. Совсем скоро они отметят столетний юбилей.

Теплые слова генерал полиции адресовал ветеранам органов внутренних дел. 

– Патриотизм, глубокие знания, богатый жизненный опыт наших учителей и наставников всегда востребованы. Мы знаем, они готовы в любой момент помочь молодым полицейским не только мудрым советом, но и делом. Бережно храним память о погибших товарищах, чьи подвиги навсегда останутся символом стойкости, отваги и несокрушимости духа. Благодарю личный состав за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе. Желаю вам успехов в службе, благополучия, здоровья, поддержки родных и близких. С праздником! – заключил он. 

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.11.2023 16:20
Общество 10.11.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2023 14:41
Общество 10.11.2023 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2023 14:08
Общество 10.11.2023 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2023 13:57
Общество 10.11.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2023 08:02
Общество 10.11.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 20:46
Общество 09.11.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 19:23
Общество 09.11.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 18:44
Общество 09.11.2023 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 18:29
Общество 09.11.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 16:56
Общество 09.11.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 16:43
Общество 09.11.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 15:14
Общество 09.11.2023 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.11.2023 14:56
Общество 09.11.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 12:58
Общество 09.11.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2023 11:03
Общество 09.11.2023 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:20
В ЦПКиО Волгограда в начале декабря откроют самый большой катокСмотреть фотографии
16:16
ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделамСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде полицейские раскрыли кражу святыни из часовни Александра НевскогоСмотреть фотографии
15:55
Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублейСмотреть фотографии
14:41
Глава ГУ МВД Дмитрий Вельможко наградил сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
Город в Волгоградской области 14 ноября проверят на прочностьСмотреть фотографии
13:57
«Забастовки нет и не будет»: в ФПК опровергли сообщения о бунте волгоградских проводниковСмотреть фотографии
13:39
Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насажденийСмотреть фотографии
12:45
Первый приговор по делу «оконной» ОПГ, обчищавшей стариков, оглашен в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Житель Волгоградской области «раздел» Wildberries на 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:57
Убийца 14-летнего парня в Суровикино Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде мать била и снимала на видео удушение 7-месячной дочериСмотреть фотографии
09:39
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:13
«Такой ритм валит с ног даже молодых»: волгоградские проводники пожаловались на невыносимые условия трудаСмотреть фотографии
08:41
Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублейСмотреть фотографии
08:02
У Храма Александра Невского в Волгограде построят православный центрСмотреть фотографии
20:46
Экстрасенсы покажут расследование загадочной гибели Романа Серенко из КотовоСмотреть фотографии
20:15
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел новые цифры по числу контрактниковСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде подорожали убитые квартиры и «элитки»Смотреть фотографии
19:23
Волгоград вошел в топ-5 городов для путешествий в ноябреСмотреть фотографии
18:49
В Саратове увольняют замминистра из-за провала на выставке в МосквеСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
18:29
Легендарный танк «Т-70» в Волгограде передадут музею-заповедникуСмотреть фотографии
17:41
В России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квотеСмотреть фотографии
16:56
VIP-билеты на матч сборных России и Кубы в Волгограде продают по 7 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде из-за капремонта путей меняют расписание трамваев №3 и №4Смотреть фотографии
15:27
Пензяк с «раздвоением» личности обманул похотливого волгоградца: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Волгограде пройдет Всероссийский культурный проект «Мой Рахманинов»Смотреть фотографии
14:56
Родным 11 погибших на СВО волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
14:20
В Волжском 12-летний мальчик упал с высоты во время квеста. Возбуждено делоСмотреть фотографии
 