Федеральные новости

Путин и Токаев обсудили развитие коридора «Север-Юг»

Федеральные новости 09.11.2023 13:28
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09.11.2023 13:28


На пленарном заседании российско-казахстанского форума, начавшем свою работу сегодня, 9 ноября,  Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев отметили важность для реализации агропромышленного и экспортного потенциала двух стран развития коридора Север-Юг, маршрут которого проложен  в том числе и через Волгоградскую область.
- Совместно с властями регионов двух стран многое делается и в плане оптимизации логистики торговли сельхозтоварами, снятия остающихся инфраструктурных ограничений, и такую работу, безусловно, нужно продолжать. В этом контексте хотел бы подчеркнуть большое значение, которое имеет успешное развитие международного транспортного логистического коридора «Север – Юг» (от России, даже от наших партнеров, друзей в Белоруссии до побережья Индийского океана), один из маршрутов которого может, безусловно, проходить по территории Казахстана. Собственно говоря, он и проходит по территории Казахстана, перед нами стоит общая задача развития этого коридора, - выступил президент России.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев, отметил, что у Казахстана   имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока.
- Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора «Север – Юг», - акцентировал глава Казахстана.
Волгоградская область является значимой частью международного транспортно-логистического коридора Север-Юг. Создаваемая Россией и Ираном дорожно-транспортная инфраструктура формирует альтернативный, более быстрый и эффективный путь, объединяющий Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран так, чтобы маршрут в страны Северной Европы пролегал через Россию. В том числе целый ряд масштабных проектов в составе транспортного коридора "Север-Юг" по модернизации участков и строительству новых объектов реализуется и в нашем регионе.
Напомним, что сегодня в ХIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где обсуждаются важнейшие вопросы, принимает участие волгоградская делегация во главе с губернатором Андреем Бочаровым. В рамках форума намечена обширная деловая программа. Так, Бочаров стал участником пленарного заседания «Сельское хозяйство – основа сильной экономики», на котором выступили Президенты двух стран.

Фото сайта Президента РФ

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