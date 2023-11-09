В России цифровые рубли можно будет снимать в банкоматах





Новая технология снятия цифровых рублей в банкоматах представлена в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

– Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того, чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис, — отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Функционал станет доступен через банкоматы участникам пилота цифрового рубля. Алгоритм процедуры прост: для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется Онлайн-кабинет банка. В качестве источника списания средств нужно выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем уже с банковского счета будет доступна для снятия в банкомате.

Напомним, к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями участники фокус-группы приступили в августе этого года - открыли первые счета, сделали первый перевод между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.