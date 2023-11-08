На острове Сарпинский в Волгограде выявили вспышку бруцеллеза

Напомним, остров Сарпинский является неблагополучным по бруцеллезу крупного рогатого скота. Вспышки этого заболевания происходят здесь регулярно.
Происшествия 08.11.2023 21:07
0
08.11.2023 21:07
Напомним, остров Сарпинский является неблагополучным по бруцеллезу крупного рогатого скота. Вспышки этого заболевания происходят здесь регулярно.
На острове Сарпинский в Волгограде выявили больных бруцеллезом коров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ комитета ветеринарии Волгоградской области, инфекция обнаружена у крупного рогатого скота на одном из подворий хутора Песчаный-2.В населенном пункте введены ограничительные мероприятия, скот у других владельцев проверят на наличие инфекции. Молоко от больных коров подлежит уничтожению, а заболевших буренок отправят на бойню.
Напомним, остров Сарпинский является неблагополучным по бруцеллезу крупного рогатого скота. Вспышки этого заболевания происходят здесь регулярно.
Под Волгоградом племянник сжег наследство тети из-за обиды08.11.2023 19:53
Происшествия 08.11.2023 19:53
На агробазе спикера Котовской райдумы погрузчик задавил насмерть рабочего08.11.2023 16:12
Происшествия 08.11.2023 16:12
В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчина08.11.2023 10:43
Происшествия 08.11.2023 10:43
Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кювет08.11.2023 09:55
Происшествия 08.11.2023 09:55
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачей07.11.2023 20:14
Происшествия 07.11.2023 20:14
В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под Волгоградом07.11.2023 13:18
Происшествия 07.11.2023 13:18
Рыбаки нашли у затона тело пропавшего 20 октября волгоградца07.11.2023 09:52
Происшествия 07.11.2023 09:52
Под Волгоградом столкнулись грузовик и автобус06.11.2023 15:20
Происшествия 06.11.2023 15:20
В Волгоградской области ночные прогулки по дороге привели мужчину в больницу06.11.2023 10:20
Происшествия 06.11.2023 10:20
Волгоградец съехал с дороги и провалился под землю06.11.2023 10:01
Происшествия 06.11.2023 10:01
В Волгограде на шлюзах из-за пробитой лодки утонул рыбак05.11.2023 17:27
Происшествия 05.11.2023 17:27
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешехода05.11.2023 10:01
Происшествия 05.11.2023 10:01
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТП03.11.2023 16:17
Происшествия 03.11.2023 16:17
Жители Волгограда винят в роковом падении двух девочек с крыши дома УК и соцсети03.11.2023 13:45
Происшествия 03.11.2023 13:45
В Волгограде из больницы исчез 45-летний мужчина03.11.2023 11:11
Происшествия 03.11.2023 11:11