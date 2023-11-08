



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области построят первый в регионе молодежный казачий центр. По информации администрации региона, под эти цели на базе спортивной школы «Юный ястреб» им. Числова выделять 21 га земли.

– Под инфраструктуру «Казачьей станицы» будет отведен 21 га. Уже стартовали инженерно-изыскательские работы и разработка проектной документации, – рассказали в комитете по делам национальностей и казачества. – На базе учреждения будут расположены кадетский корпус (учебный корпус со спортивным и актовым залами, казарма для круглогодичного пребывания, столовая, медпункт), физкультурно-оздоровительный комплекс (универсальный крытый зал, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт), тактический полигон (полоса препятствий «Казачья верста», полигон для пейнтбола, страйкбола, лазертага, полигон для стрельбы из лука, спортивного метания ножей, пневматический тир, скалодром, верёвочный городок, площадка для палаточного городка, трибуны на 3000 мест).





В центре будет работать, согласно планам, культурно-общественная зона с храмом-часовней, интерактивным музеем, гостиница и этнокафе. Для массовых мероприятий здесь будет предусмотрена разборная сцена.

– Также предусмотрена инфраструктура для конного спорта – ипподром, конюшня с ветеринарным пунктом, летний и зимний манежи, площадки для конкура и джигитовки, трасса для конной пробежки, ветеринарный пункт. В решение задач благоустройства территории входит создание парка и дополнительных парковок, – уточнили в комитете ИА «Высота 102».

Предполагается, что в казачьем центре будут проводиться учебные сборы допризывной казачьей молодежи по основам военной службы, учебные сборы школьников по основам военной службы, военно-патриотические казачьи смены, военно-спортивные, спартакиады, фольклорные фестивали, семинары по казачьей тематике, концерты, конно-спортивные состязания.

Напомним, о решении строительства центра сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.