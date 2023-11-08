Общество

Под Волгоградом построят казачий центр с ипподромом, тиром и музеем

Общество 08.11.2023 13:21
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08.11.2023 13:21


В Волгоградской области построят казачий центр для молодежи с ипподромом, тиром и интерактивным музеем на территории  спортшколы «Юный ястреб» им. Героя Советского Союза А.М. Числова. Об этом сегодня, 8 ноября, стало известно на встрече губернатора Андрея Бочарова с казачьим активом Волгоградской области. 

Открывая встречу в соборе Александра Невского с участием волгоградского митрополита Феодора, представителей Совета Федераций ФС РФ, органов исполнительной власти, Совета муниципальных образований Волгоградской области, казачьих округов и общественных объединений субъекта, Андрей Бочаров поблагодарил казаков за помощь участникам СВО, а также за их активное в различных сферах развития региона и в патриотическом воспитании. 

Казаки Волгоградской области плечом к плечу со своими боевыми товарищами из других регионов России защищают нашу Родину, нашу общую историю и наше будущее. И, конечно, отдельная благодарность нашим казачьим обществам за системную помощь, которая оказывается защитникам Родины на передовой, а также членам их семей. Поддержка участников СВО и их близких для органов власти, жителей Волгоградской области, казаков является важном приоритетной задачей, – сказал волгоградский губернатор. 

Продолжая тему и отдельно подчеркнув роль казаков в охране порядка Андрей Бочаров заявил о необходимости повышения оплаты труда: 

–  Считаю правильным увеличить объем финансовый средств, выделяемых на это направление. И поэтапно, за три года довести уровень оплаты труда казаков, привлекаемых к охране общественного порядка, до средней по экономике.

В числе первостепенных задач на будущее глава региона обозначил создание регионального казачьего центра военно-патриотического воспитания молодежи в Среднеахтубинском районе.

Мы проводим серьезную работу по созданию центра патриотического воспитания и приняли решение, что основой этого направления в Среднеахтубинском районе станет «Юный Ястреб». 7 лет мы занимались возвращением земли, украденной у Волгоградской области и нашей страны. Работы практически завершены. В чистом поле построен центр, аналогов которому в России нет. У нас есть большие планы по развитию этого комплекса и созданию ещё одного блока: мной принято решение о строительстве здесь центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Казачья станица». Он должен включать культурно-досуговый центр, музей казачьего быта, ипподром с манежем и конюшнями, комплекс для размещения и занятия спортом, рассчитанный на не менее, чем 200 человек. Задачи все поставлены, средства на проектирование выделены. Сроки определены, – подчеркнул волгоградский губернатор. 

Спроектировать новый центр планируют окончательно уже в 2024 году. Начало строительства запланировано на 2025 год.  

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