Общество

Начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Вельможко получил генерал-лейтенанта

Общество 08.11.2023 13:01
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08.11.2023 13:01


Звание генерал-лейтенанта полиции присвоено начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрию Вельможко, сообщает ИА «Высота 102». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Напомним, что Дмитрий Вельможко в органах внутренних дел с августа 1995 года. С декабря 2002 года проходил службу в Ростовской области на различных должностях. В период с 2016 по 2018 год занимал должность начальника УМВД России по Ростов-на-Дону. С 2018 по 2020 годы служил на должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Ростовской области. С 2020 по 2022 год являлся заместителем начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю – начальником полиции.

Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко назначен 3 марта 2022 года. За высокие показатели в служебной деятельности Дмитрий Вельможко неоднократно поощрялся руководством МВД России. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Является мастером спорта России по многоборью.

Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», указом президента Владимира Путина звание генерал-майор полиции присвоено заместителю начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Павлу Михайлову. Также звание генерал-майора получил в соответствии с документом заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Вадим Леншин.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Дмитрия Вельможко и его коллег с присвоением специальных званий. 

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