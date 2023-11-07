



Фермеру из Волгоградской области грозит уголовная ответственность за уборку 300 тонн пшеницы с земель, принадлежащих колонии ФСИН. Согласно материалам дела, мужчина причинил ИК-19, расположенной в Суровикинском районе, ущерб в размере 3 800 000 рублей.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, накануне в отношении 59-летнего главы крестьянского хозяйства утвердили обвинение по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

– Установлено, что за два дня – 5 и 6 июля – обвиняемый при отсутствии законных оснований осуществил сбор урожая пшеницы на земельном участке площадью 110 га на территории Суровикинского района, находящемся на праве постоянного пользования у ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, – прокомментировала Черединина. – Вину в содеянном мужчина полностью признал и возместил ущерб.

Рассматривать уголовное дело будут в мировом суде в Суровикинском районе Волгоградской области.