Какая погода ждет волгоградцев в ближайшие два дня

В Волгоградской области все еще тепло, но ветрено. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в ближайшие дни в регионе будет бушевать штормовой ветер и лить дожди.

— Завтра, 8 ноября, по области сильных осадков не ожидается. Лишь вечером 7 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления 6-11 м/с. Ночью +5...+10 °С, при прояснении 0...+5 °С, в дневные часы +9...+14 °С, — рассказали волгоградские синоптики. — 9 ноября по региону в ночные и утренние часы в отдельных районах сильный дождь с юго-восточным ветром ,порывы которого достигнут 15-20 м/с. В ночной период +7...+12 °С, при прояснении +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

В Волгограде завтра без существенных осадков с западным ветром 6-11 м/с. Ночью по городу +5...+7 °С, днем воздух прогреется до +11...+13 °С.

— В четверг, 9 ноября, в областном центре ночью без существенных осадков, а вот утром и днем пройдет дождь. Ветер юго-восточного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью в городе на Волге +6...+8 °С, днем +10...+12 °С, — добавили в Волгоградском ЦГМС.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»