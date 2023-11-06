Волгоградцы до 30 ноября смогут наблюдать звездопад





Очередной звездопад смогут наблюдать волгоградцы с 6 по 30 ноября. Как сообщили V102.RU в волгорадском планетарии, метеорный поток можно будет увидеть с 6 по 30 ноября, а пик придется на ночь 17 ноября и утро 18 ноября.





Леониды - ежегодный метеорный поток, радиант которого лежит в «серпе» созвездия Льва. Леониды производит до 15 метеоров в час на пике активности. Звездопад связан с кометой 55P/Темпеля-Тутля, она имеет период, равный 33 годам. В связи с этим, каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах.





Фото волгоградского планетария VK.com



Самый яркий, зафиксированный в истории, поток Леонид пришелся на 1833 год, когда очевидцы наблюдали в небе тысячи метеоров.Растущий серп Луны в 2023 году не создаст больших проблем для наблюдений. Радиант Леонид восходит незадолго до полуночи и достигает самой высокой точки на рассвете. Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом, пояснили в планетарии.