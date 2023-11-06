Волгоградцы делятся фото полярного сияния в кровавых тонах

Жители Волгоградской области делятся в сети кроваво-красным небом, сообщает V102.RU. Причиной необычного свечения называют сильную магнитную бурю и вспышки на Солнце.
— В Иловлинском районе жители хутора Тары вчера вечером наблюдали вот такое странное свечение в кроваво-красном небе, — рассказали в администрации Еланского района.
Уточняется, что похожее свечение наблюдали жители Воронежской области и Ростовской областей.
Напомним, что накануне Институт прикладной геофизики при анализе космической погоды выявил возмущенность магнитного поля Земли и присвоил ему уровень G3 (самый высокий показатель — G5, — Прим. ред.). Ранее ученые зафиксировали несколько сильных вспышек класса М на Солнце.
Фото: администрация Еланского района