



Сегодня, 5 ноября, в борцовском клубе «Сталинград» в Кировском районе стартуют открытый чемпионат и первенство Волгограда по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Состязания, которые проводятся при поддержке Волгоградской организации «Динамо», приурочены ко Дню народного единства, отмечавшегося в России накануне. О турнире и о развитии данного направления в регионе в эксклюзивном интервью сайту V102.RU рассказал президент федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области Иван Селянкин.

Кроме того, детям, участвующим в разделе борьба, подарят молочную продукцию от комбината, партнера соревнований. Плюс - победителям в панратионе раздадут сертификаты на посещение спортивного комплекса в Красноармейском районе. Турнир посетят и представители фонда «Мы рядом», который занимается организацией гуманитарной помощи в зону СВО. Учреждены четыре номинации — лучшему спортсмену, за волю к победе, за лучшую технику и за самый быстрый поединок, завершившийся техническим приемом. Фонд в качестве награды дарит лучшему спортсмену среди детей беспроводные наушники.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото Федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоград VK.com и Волгоградской организации "Динамо"

- В соревнованиях 5 ноября помимо наших спортсменов выступят команды из Астраханской и Воронежской областей, а также представители Калмыкии. Чемпионат начнется в 13 часов. Ребята с 2012 по 2017 годы рождения будут соревноваться в разделе борьбы по правилам панкратиона. Участники с 2008 по 2013 - померятся силами в панкратионе традиционном. А все остальные, кто 2007 года рождения и старше, выступят в панкратионе классическом, - рассказал глава федерации.Иван Сергеевич дал разъяснение про специфику панкратиона - одного из новых видов спорта в нашем регионе.- Есть олимпийский вид спорта — спортивная борьба. Туда включены на данный момент четыре дисциплины: греко-римская вольная борьба и её два олимпийских вида, плюс грэпплинг и панкратион. Сейчас добавляется ещё пляжная борьба. Панкратион относится к спортивной борьбе. Правила утверждены Минспорта Российской Федерации. Поединки проходят на борцовском ковре. В панкратионе традиционном есть удары и борьба с ограничением техники. Нельзя бить в голову руками. А панкратион классический проходит при полном контакте в шлемах, но без добивания в партере. Панкратион — это смесь ударной и борцовской техники в партере, которая именуется грэпплингом. В разных возрастных группах разное количество чистого времени, - проинформировал собеседник V102.RU.По словам главы федерации, Кубок Волгограда, который состоялся 8 октября, собрал 273 участника более чем из 20 клубов Волгограда и области. Примерно на такое же количество организаторы рассчитывают и 5 ноября — участниками станут около 300 ребят. Победители получат медали, кубки и грамоты. А участникам от 12 лет и старше будут вручены сертифицированная экипировка панкратион — шорты, перчатки, рашгарды, накладки на ноги и шлемы. Около 100 тысяч рублей потрачено на амуницию, которую раздадут чемпионам.Иван Селянкин рассказал и об истории развития панкратиона в Волгоградской области.- Наша федерация существует с мая 2022-го года. Сегодняшние соревнования - уже тринадцатые по счету за этот срок. Были проведены состязания в Ольховском и Фроловском районах. Эта дисциплина активно развивается в регионе. Более 20 клубов постоянно принимают участие - в среднем это около 200 спортсменов в разных возрастных категориях. У нас есть призер первенства России в Уфе Камиль Лукпанов, занявший третье место Кроме того, уже имеется победитель всероссийского турнира «Кубок Александра Невского» в Санкт-Петербурге Эмиль Джавадов, тренирующийся под руководством Гасанали Гасаналиева - также наставника нашего волгоградского бойца в смешанных единоборствах UFC Виктории Дудаковой. Джавадов в результате данного триумфа получил звание кандидата в мастера спорта, - пояснил глава федерации.Чемпионы открытого первенства Волгограда отбираются на соревнования Южного федерального округа, которые пройдут в Волгограде с 1 по 4 марта следующего года. А 16 и 17 декабря пройдут областные чемпионат и первенство. Они станут отборочными на ЮФО. Призеры межрегионального турнира получат разряд кандидата в мастера спорта и попадают на чемпионат России в Санкт-Петербурге и национальное первенство в Барнауле.Кроме того, с первое по четвертое декабря 2023-го в Новосибирске состоится Кубок России, куда также отправятся волгоградцы, заключил Иван Селянкин.