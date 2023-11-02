Саратовский министр Петаев набрался опыта в Волгограде

В Волгограде с рабочим визитом побывал министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев, а также зампред саратовского правительства Павел Мигачев сообщает «Высота 102» со ссылкой на ИА «СарИнформ». Цель визита чиновников из соседнего региона – знакомство с волгоградским опытом реконструкции линии скоростного трамвая. В настоящее время в Саратове возводится собственная линия СТ.

Саратовские чиновники осмотрели вместе с коллегами депо и покатались на трамваях вместе с жителями Волгограда.

– От поездки мы получили важные уроки. Владение опытом организации движения скоростного трамвая является важным шагом для развития транспортной инфраструктуры нашей области. Мы с нетерпением ждем реализации этих знаний и опыта в Саратове, – высказался Павел Мигачев по итогам визита в Волгоград.

Напомним, что Волгоград от ВЭБ.РФ в ближайшее время получит 2,5 млрд рублей на покупку новых трамвайных вагонов. Еще полмиллиарда госкорпорация направит следующим этапом. В общей сложности в Волгоград планируют поставить 62 новых трамвая – 50 односекционных и 12 двухсекционных.

На текущей неделе в областной центр поступили 60 новых автобусов. Накануне часть из них преступили к обслуживанию пассажиров на маршрутах №№ 2 и 77.

Фото: Павел Мигачев / t.me