Происшествия

Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадь

Происшествия 01.11.2023 16:20
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01.11.2023 16:20


В Волгоградской области 67-летнему мужчине потребовалась помощь врачей после встречи с лошадью. С различными травмами пенсионер был доставлен накануне в ЦРБ Суровикинского района, V102.RU. 

По информации источника информагентства в экстренных службах, в приемное отделение  больницы пострадавшего доставили из хутора Верхнечирского. 

– На момент госпитализации у мужчины предварительно были диагностированы сотрясение, травмы грудной клетки и переломы ребер, – рассказали в Суровикинском районе. – Со слов мужчины, его около часа дня накануне лягнула лошадь. От подробностей в виду своего состояния, он воздержался. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос V102.RU сообщили, что в настоящее время жизни пациента ничего не угрожает. Мужчина находится под наблюдением сотрудников Суровикинской ЦРБ. 

– Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, – прокомментировали в облздраве. 

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