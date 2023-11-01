Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадь





В Волгоградской области 67-летнему мужчине потребовалась помощь врачей после встречи с лошадью. С различными травмами пенсионер был доставлен накануне в ЦРБ Суровикинского района, V102.RU.

По информации источника информагентства в экстренных службах, в приемное отделение больницы пострадавшего доставили из хутора Верхнечирского.

– На момент госпитализации у мужчины предварительно были диагностированы сотрясение, травмы грудной клетки и переломы ребер, – рассказали в Суровикинском районе. – Со слов мужчины, его около часа дня накануне лягнула лошадь. От подробностей в виду своего состояния, он воздержался.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на запрос V102.RU сообщили, что в настоящее время жизни пациента ничего не угрожает. Мужчина находится под наблюдением сотрудников Суровикинской ЦРБ.

– Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, – прокомментировали в облздраве.