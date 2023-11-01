В центре Волгограда перекроют улицы 3 и 4 ноября

В Волгограде будут действовать ограничения в движении машин в период подготовки и проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, свободными от автомобилей станут площадь Павших Борцов, улица Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской и прилегающие к ул. Мира участки.

Пешеходный режим будет действовать с 20.00 3 ноября по 12.00 4 ноября.

Согласно действующей схеме дорожного движения с 20.00 пятницы и в выходные и праздничные дни на улице Чуйкова от Волгоградского музыкального театра до ул. Ленина также действует пешеходный режим – движение транспорта полностью запрещается. С 20.00 3 ноября по 13.00 4 ноября пешеходная зона здесь будет расширена до ул. Краснознаменской.

Напомним, в День народного единства в Волгограде состоятся Крестный ход.

