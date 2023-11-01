Общество

Не видно ни зги: в Волгограде густой туман «поглотил» здания и дороги

Общество 01.11.2023 09:35
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01.11.2023 09:35


Волгоград сегодня, 1 ноября, как и прогнозировали синоптики, скрылся в густом тумане. Белая пелена накрыла собой все здания в областном центре, а видимость на дорогах составляет не более 15 метров. 





Однозначно не повезло сегодня туристам, которые планировали отправиться на Мамаев курган, чтобы впервые увидеть главный монумент России: скульптура «Родина-мать зовет!» скрылась от посторонних глаз полностью – от головы до пят. Не видно и главного спортивного объекта города-героя – стадион «Волгоград-Арена» не просматривается даже с расстояния нескольких десятков метров. 



Одновременно интересно наблюдать за трамваями и другим транспортом этим утром – проезжая мимо пешеходов, они плавно погружаются в туман. 

По прогнозу волгоградских синоптиков, начало ноября будет туманным как минимум еще на протяжении трех предстоящих дней. Погодное явление обещают и 2 ноября утром, и 3-го числа. К слову, согласно народным поверьям, до первых крепких морозов должно сойти двенадцать туманов. 


Госавтоинспекция просит водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию. Будьте аккуратны при совершении маневров на дороге. Не забывайте включать ближний свет фар и противотуманные фонари.



 Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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