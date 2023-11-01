Общество

Из-за тумана ухудшилась видимость на дорогах Волгоградской области

Общество 01.11.2023 07:59
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01.11.2023 07:59


Густой туман окутал сегодня, 1 ноября, Волгоград и окрестности. Видимость на дорогах резко ухудшилась, в связи с чем в ГУ МВД по Волгоградской области водителям рекомендуют  соблюдать особую осторожность – не выезжать на встречную полосу, избегать перестроений и других маневров, а также придерживаться установленного скоростного режима. Пешеходы, в свою очередь, должны строго соблюдать правила ПДД, в частности, переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора - вынырнувший из тумана автомобиль можно заметить слишком поздно. 
Между тем, по данным Волгоградского ЦГМС, передает V102.RU, туман в регионе будет наблюдаться и в ближайшие  несколько дней – особенно в утреннее и в ночное время.

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