Архитекторы обрисовали будущее парка с водокачкой на юге Волгограда

Архитекторы Центра «ВЯЗ» разработали концепцию преображения территории в границах улиц Бахтурова и Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали V102.RU в организации, парковая зона вдоль улицы Фадеева – одно из главных прогулочных мест для жителей Красноармейского района. Ее протяженность составляет порядка 2,9 км. В своей концепции благоустройства данного пространства архитекторы Центра «ВЯЗ» опирались в первую очередь на запросы жителей и запланировали зоны тихого и активного отдыха.



К первым архитекторы отнесли аллеи, оборудованные различными перголами и теневыми навесами. В качестве активного досуга специалисты предлагают оборудовать парк спортивными площадками: волейбольной, баскетбольной, теннисной, а также установить уличные тренажеры и обустроить место для занятий воркаутом. Предполагается также установка детской площадки с современными игровыми конструкциями.



Также концепцией предусматривается внедрение новых тропиночной и велосипедной сетей на территории пролегающего в парке зеленого массива. Вдоль этой части парка предусмотрено размещение кафе и ресторанов.

Архитекторы предлагают дополнить и омолодить существующий зеленый фонд. Запланировано посадить деревья и кустарники, которые будут устойчивы к климатическим условиям и легки в уходе.



К слову, на территории парка есть историческая водонапорная башня. Этот объект обязательно останется в парке для современного использования творческой молодежи. А нижнюю террасу около памятника В.И. Ленина планируется привести в порядок и очистить от многолетних отложений от сезонных паводков.