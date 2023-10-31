В музее «Россия – моя история» прошла встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с представителями религиозных конфессий и национальных диаспор Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, в диалоге, который состоялся в год 80-летия Победы в Сталинградской битве и перед Днем народного единства, приняли участие и представители общественных палат Волгограда и области.

Андрей Бочаров напомнил, что в исторической Сталинградской битве участвовали представители всех регионов и республик Отечества. А сегодня их потомки защищают нашу Родину.

– Наши военнослужащие в ходе специальной военной операции сражаются с современными фашистами и нацистами – очень достойно, проявляя мужество, героизм и отвагу при выполнении задач по защите нашей Родины. И мы с вами, все жители Волгоградской области уверены, что задачи, поставленные Президентом, будут выполнены. Враг будет разбит, а победа будет за нами, – выступил глава региона.



Андрей Бочаров подчеркнул, что в Волгоградской области проживают в мире и согласии 140 национальностей и народностей.



– Народное единство, мир, согласие, взаимоуважение, поддержка и взаимопомощь между людьми разных народов, разных культур, разных конфессий – это не просто уникальность многонациональной России, это генетический код нашего народа, основа российской государственности, – подчеркнул Андрей Бочаров и поблагодарил собравшихся за вклад в сохранение межнационального равновесия.



На территории Волгоградской области представители разных религий, разных национальностей вместе инициируют и реализуют совместные патриотические, социальные, гуманитарные, культурные, спортивные, благотворительные и другие проекты, а также помогают участникам СВО и их семьям.



– Мы все несем общую ответственность за благополучие общей Родины, безопасность и развитие. И сегодня, в условиях новых глобальных вызовов и угроз, мера этой ответственности в разы выше. В последнее время, раз за разом, мы видим попытки некоторых сил, особенно США и ряда других недружественных России зарубежных стран, спровоцировать в различных точках земного шара напряжение – вплоть до военной эскалации. Видим попытки втянуть в эти новые-старые конфликты как можно больше других стран и народов. Цели такой преступной политики четко сформулировал на днях, на встрече с представителями религиозных объединений России Президент нашей страны В.В.Путин: «…умножить нестабильность в мире, разобщить культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций», – привел слова главы государства Андрей Бочаров. – Более того, этим деструктивным силам важно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны с Россией, чтобы они били бы по России, по нашему обществу. Поэтому очень важно сегодня всем лидерам общественного мнения — а в их числе, безусловно, и вы, уважаемые товарищи, и активисты организаций, которые работают на территории Волгоградской области, сплотиться вокруг нашего Отечества, обозначить свою консолидирующую позицию и проводить дополнительную разъяснительную работу по вопросам происходящих в мире событий и реакции нашей страны на современные вызовы и угрозы.



Губернатор призвал жестко пресекать попытки деструктивного влияния на межнациональные и межрелигиозные отношения в любых проявлениях, от кого бы и откуда бы они не исходили.



– Мы делаем и будем делать все, чтобы отношения между верующими традиционных религий, между представителями всех национальностей и народностей в Волгоградской области были и оставались взаимоуважительными и доброжелательными, а качество жизни и благосостояние людей повышались, – заявил глава региона.



На встрече с представителями конфессий Андрей Бочаров выступил также с предложением собрать традиционные подарочные новогодние наборы для военнослужащих на передовой и для детей участников специальной военной операции. Принять участие в этой акции глава региона призвал представителей и межнациональных объединений, а также общественников и активистов.

Фото сайта администрации Волгоградской области