«Кругом тьма да хулиганье»: жители улицы Народной в Котово устали жить без света

Жители улицы Народной в городе Котово Волгоградской области пожаловались в редакцию на полное отсутствие освещения, несмотря на установленные новые опоры и натянутые электропровода.

- Живем без света уже давно. Уже сил никаких нет. Сейчас темнеет рано и совсем стало невыносимо. Кругом тьма и хулиганье, а у нас женщины с хлебзавода домой возвращаются. Страшно ходить по улице, она у нас большая, - рассказали жители Народной.

По их словам, столбы ЛЭП им поменяли, провода натянули, а света так и нет.

- На этих столбах никак светильники сделать не могут. Говорят, что у них электрики все уволились и работать некому. Но мы в этом не виноваты, понимаете? Можно же найти другую организацию, как-то решить эту проблему и уже доделать то, что начали, - возмущаются котовчане.





В администрации городского поселения V102.RU сообщили, что за установку светильников отвечает городское хозяйство, но у них возникли «технические неполадки».

- У них какие-то технические неполадки. Сейчас точно не могу сказать какие, но обещали всё в течение месяца-двух решить, - сообщили информагентству в администрации Котово.

Здесь также отметили, что в Котово много таких улиц, как Народная.

- В целом ситуация по освещению острая, но глава поселения и директор городского хозяйства эту проблему решают, - заверили в администрации.

Фото жителей улицы Народная