Столкновение трех автомобилей, в котором пострадало два человека, произошло в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне в 23:30 на 45 км автодороги «Волгоград-Сальск» 29-летний водитель Kia Rio врезался в грузовую «Газель» и вылетел на встречную полосу. Уже на встречке иномарка столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz GLA 200 и вылетела в кювет.

В результате пострадали водители двух автомобилей – Kia и Mercedes. Оба госпитализированы в больницу.