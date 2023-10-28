Происшествия

Под Волгоградом с места тройного ДТП госпитализировали двух водителей

Происшествия 28.10.2023 09:29
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28.10.2023 09:29


Столкновение трех автомобилей, в котором пострадало два человека, произошло в Светлоярском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне в 23:30 на 45 км автодороги «Волгоград-Сальск» 29-летний водитель Kia Rio врезался в грузовую «Газель» и вылетел на встречную полосу. Уже на встречке иномарка столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz GLA 200 и вылетела в кювет.

В результате пострадали водители двух автомобилей – Kia и Mercedes. Оба госпитализированы в больницу.

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